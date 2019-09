La Moldovagaz au fost admise „fraude masive sub protecţia acţionarilor şi instituţiilor de stat”, afirmă experții

14:40

În timpul investigațiilor ample de la Punctul de Trecere a Frontierei din Aeroportul Internațional Chișinău, s-a constatat că un lot de 400 de uniforme pentru angajații Poliției de Frontieră au fost cusute de un agent economic din or. Tiraspol. Potrivit regulamentului contractual, un agent economic din mun. Chișinău s-a obligat să confecționeze și să livreze Inspectoratului General al Poliției de Frontieră uniforma de campanie conform modelului aprobat și descrierilor prezentate. Însă, acesta nu a informat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și a contractat un alt agent economic din or. Tiraspol.„Prin această ilegalitate s-a dovedit că, au fost încălcate aspectele legate de confidențialitate și securitate, inclusiv și economică, iar din punct de vedere al respectării standardelor de producere, Inspectoratul nu are posibilitatea de a efectua verificările necesare.