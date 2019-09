Simona Halep a abandonat în optimile turneului de la Wuhan

14:30

Plantele aromatice pe care le-ai crescut in gradina sau in ghivecele de pe balcon pot fi pastrate peste iarna in cele mai bune conditii, daca alegi metoda potrivita pentru a le conserva.Plantele aromatice pe care vrei sa le pastrezi pentru iarna se culeg dupa ce apar mugurii de floare, dar inainte ca florile sa se deschida. Acesta este momentul in care plantele au cea mai mare concentratie de uleiuri esentiale. Dimineata devreme este momentul potrivit pentru a aduna ierburile aromatice, dupa ce roua s-a evaporat, insa inainte ca soarele sa devina prea puternic.