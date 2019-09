Virgil van Dijk, despre Leo Messi: „Nu mă pot compara cu el. Este, probabil, cel mai bun din lume, ăsta e adevărul”

15:10

În fiecare zi, aproape că la aceeași oră, vine, ia o piatră din movila pe care tot el a adunat-o și o aruncă într-un punct din zid, știut numai de el. Apoi se întoarce și se duce mai departe în drumul lui. Dacă e cineva prin preajmă, se rușinează, parcă, dar nu renunță. Țintește cu precizie, niciodată, în atâția ani, nu s-a întâmplat să atingă vre-o mașină, parcată, moldovenește, sub perete, pe trotuar. Oamenii din zonă îi cunosc deja tabieturile și nu mai miră pe nimeni „ieșirile” lui. Are sub 40 de ani, părul cărunt, barba în desime, figură și […]