Camera Reprezentanţilor a SUA a început procedura de demite a președintelui Donald Trump

13:00

Atacantul naționalei Argentinei și echipei FC Barcelona, Lionel Messi, a fost desemnat drept cel mai bun jucător al anului 2019, la gala The Best FIFA Football Awards desfășurată luni seară, la Milan. Pe lista de nominalizări s-au mai aflat Cristiano Ronaldo (Juventus) și Virgil van Djik (Liverpool). FIFA a publicat recent lista tuturor voturilor exprimate de către căpitanii și antrenorii naționalelor, dar și din partea reprezentaților mass-media din țară. Articolul The best men’s player 2019. Pe cine i-au votat căpitanul și antrenorul naționalei Moldovei, Artur Ioniță și Semion Altman apare prima dată în #diez.