Cutremur puternic, produs în Pakistan: Cel puţin 19 morți și aproximativ 100 de răniți // VIDEO

„Am vizitat satul Rediul Mare, la sfârșitul lunii august și am promis să amenajez izvorul de la care își ia începutul râul Răut. Am promis și am făcut! Sunt foarte bucuros că ne-a reușit ceea ce ne-am propus”, a declarat Renato Usatâi. Renato Usatâi a împărtășit internauților și despre amintirile sale din copilărie: „În acest sat, locuiește bunica mea. De Rediul Mare mă leagă cele mai frumoase amintiri. Aici mi-am petrecut cele mai fericite zile pe când eram copil. Aici am crescut, am mers la pe...