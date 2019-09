MAEIE condamnă un discurs „în numele poporului transnistrean”, susținut de la tribuna ONU

08:10

Fotbalistul argentinian Lionel Messi a câştigat premiul FIFA The Best, pentru cel mai bun jucător al sezonului, după ce i-a întrecut pe Virgil van Dijk şi Cristiano Ronaldo, în timp ce Jurgen Klopp, managerul grupării Liverpool, a fost desemnat cel mai bun manager al sezonului. Victoria lui Messi este considerată o mică surpriză, favorit la […] Articolul Laureații FIFA The Best: Messi și Klopp, marii învingători apare prima dată în Cotidianul.