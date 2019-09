Un bărbat a fost arestat în Grecia pentru deturnarea unui avion în 1985

21:30

Oamenii de ştiinţă din Noua Zeelandă au denumit specia de insectăede mici dimensiuni după personajul Frodo Baggins, din romanul fantastic ''Lord of the Rings'' (Stăpânul Inelelor) de J.R.R. Tolkien, relatează Agerpres, care citează DPA.Specia nou descoperită, Psylla frodobagginsi, are mai puţin de doi milimetri lungime şi aparţine unei familii de insecte denumită psyllid (păduchii plantelor).