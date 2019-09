Astăzi în Moldova și în lume

20:10

Activista adolescentă Greta Thunberg le-a spus liderilor internaționali adunați la un summit ONU pentru climă că nu fac destul pentru salvarea planetei. „Suntem la începutul unei extincții în masă, iar voi vorbiți numai despre bani și spuneți povești despre creșterea economică eternă”, a spus suedeza de 16 ani, cu lacrimi în ochi, în fața a 60 de lideri care ar urma să promită renunțarea la combustibili fosili și alte măsuri de combatere a crizei climaterice. Summitul de la sediul ONU din New York are loc pe fondul unei săptămâni de proteste mai ales ale tinerilor lumii împotriva a ceea ce consideră a fi lipsa de voință politică pentru soluționarea crizei climaterice. La summitul de la New York nu se înscrisese printre participanți președintele Statelor Unite, Donald Trump, care și-a exprimat mereu dubii privind existența vreunei crize climaterice și a dat îndărăt în multe din angajamentele pro-mediu ale fostei administrații, democrate, a lui Barack Obama. Trump s-a oprit luni scurt timp în sala summitului, ieșind după două discursuri.