Ion Ceban a încercat să meargă cu bicicleta pe străzile Chișinăului | VIDEO

Luni, 23 septembrie, are loc echinocţiul de toamnă al anului 2019, debutul acestui anotimp din punct de vedere astronomic, moment din care ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce în ce mai lungă, până la solstiţiul de iarnă, marcat pe 22 decembrie. În fiecare an, la începutul ultimei decade a lunii septembrie, este momentul … Articolul Astăzi are loc echinocţiul de toamnă apare prima dată în TVC.