Fii activ, fii sportiv, fii pozitiv. Motivati de aceste indemnuri copii, dar si adulti s-au adunat azi in Piata Marii Adunari Nationale unde s-au distrat si au incercat diverse activitati interactive - VIDEO

Procurorii anticoruptie nu vor investiga daca PSRM este finantat de Rusia. Potrivit Ziarului de Garda, oamenii legii sustin ca nu au vazut nimic iesit din comun in declaratiile facute de Igor Dodon, in imaginile facute publice in iunie, de holdingul detinut de Vlad Plahotniuc, in care seful statului a spus ca socialistii au primit bani de la Moscova - VIDEO