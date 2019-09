Carmen Chaplin va regiza un documentar dedicat lui Charlie Chaplin

Actriţa, regizoarea şi producătoarea Carmen Chaplin va regiza "Charlie Chaplin, a Man of the World", un documentar care va explora faţete mai puţin cunoscute ale celebrului ei bunic, creatorul şi interpretul lui The Trump (Vagabondul), unul dintre cele mai renumite personaje din istoria cinematografiei, inspirat din originile şi apartenenţa lui Charlie Chaplin la cultura romă, informează site-ul revistei Variety, preluat de Agerpres.

