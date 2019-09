Pînă în 2021 Moldova va avea o reţea naţională din 30 de staţii electrice

18:00

De la an la an tot mai puţini fermieri cultiva sfeclă de zahăr. În raionul Drochia, doar zece agricultori au semanat sfeclă. Una dintre cauze ar fi schimbarile climatice. Agricultorii se grabesc să strîngă recolta pentru ca țnghețurile vin tot mai repede. Tudori Chilari cultivă sfeclă de zahăr pe câmpul din satul Cotova și spune că în fiecare an micşorează suprafaţa pentru această cultură agricolă