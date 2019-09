New York se pregăteşte de „apocalipsă”, iar factura se anunţă astronomică

16:00

Iurie Topală a anunțat pe Facebook că renunță la funcția de director al Căii Ferate din Moldova (CFM), prezentând și cererea de demisie semnată cu data de astăzi. „Orice început are și un sfârșit și nimeni nu trebuie să fie veșnic în funcțiile publice. Am preluat conducerea CFM într-o perioada dificilă, cu datorii la salarii, angajați nemultumiți, și, mai ales, nemotivați. Tot ce a depins de mine am facut și singurul scop a fost adaptarea CFM la noile condiții economice naționale și internaționale. Cu siguranță au fost și greșeli și neîmpliniri pe care mi le asum și sper ca echipa ce îmi va succede la conducerea CFM să reușească mai mult ca mine. Am decis să demisionez nu pentru legendele urbane și bârfele aruncate anapoda într-un spațiu viciat, ci ca o normalitate a schimbării”, a declarat Iurie Topală, fără a numi un motiv exact care a dus la această decizie.