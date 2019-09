Octavian Țîcu: Andrei Năstase e soluția lui Dodon pentru Chișinău

08:10

Serialele „Game of Thrones” şi „Fleabag” au fost, duminică seară, marile câşigătoare la gala de decernare a premiilor Primetime Emmy, acordate de Television Academy, unde HBO şi Netflix s-au impus din punct de vedere al numărului de trofee primite, potrivit The Hollywood Reporter. HBO s-a impus, între altele, la categoriile „cel mai bun serial dramă”, „cel mai bun actor în rol secundar” (Peter Dinklage) şi „cel mai bun actor în rol principal” (Bill Hader - „Barry”). Din total, „Chernobyl” a primit trei premii, la categoriile scenariu (Craig Mazin), regie (Johan Renck) şi „cea mai bună miniserie” („Chernobyl”), iar „Last Week Tonight with John Oliver” a câştigat premiul „variety talk show”. Serialul „Fleabag” al Amazon a primit patru trofee: pentru scenariu, regie (Harry Bradbeer), la categoria „cel mai bun serial-comedie” şi la categoria „cea mai bună actriţă într-un serial-comedie” (Phoebe Waller-Bridge). Tony Shalhoub şi Alex Borstein s-au impus la categoriile „cel mai bun actor în rol secundar într-un serial-comedie” şi „cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial-comedie”, pentru interpretările din „The Marvelous Mrs. Maisel”. Reţeaua HBO a primit 32 de trofee, urmată de Netflix, cu 27, Amazon, cu 15, National Geographic, cu 8 şi de NBC, cu 7. „Game of Thrones” a primit 12 trofee, „Chernobyl”, 10, „The Marvelous Mrs. Maisel”, 8, „Free Solo”, 7, şi „Fleabag”, 6. La fel ca „Game of Thrones”, serialul de comedie „Veep” s-a încheiat anul acesta. Membrii Television Academy au trecut însă cu vederea serialul şi interpretarea actriţei Julia Louis-Dreyfus, care a ratat a şaptea statuetă Emmy. O supriză a fost desemnarea lui Jodie Comer „cea mai bună actriţă într-un serial-dramă”, pentru rolul din „Killing Eve”, unde a fost nominalizată alături de colega ei de platou, Sandra Oh, şi de Emilia Clarke („Game of Thrones”), Viola Davis („How To Get Away With Murder”), Laura Linney („Ozark”), Mandy Moore („This is Us”) şi Robin Wright („House of Cards”). Billy Porter a fost câştigătorul categoriei „cel mai bun actor într-un serial-dramă”, pentru „Pose”, devansându-i pe Jason Bateman („Ozark”), Sterling K. Brown („This is Us”), Kit Harrington („Game of Thrones”), Bob Odenkirk („Better Call Saul”), Milo Ventimiglia („This is Us”). Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial-dramă a fost desemnată Julia Garner, pentru „Ozark”, în timp ce Dinklage a stabilit un record la gala de anul acesta. Premiul primit pentru ultimul sezon al show-ului HBO este al patrulea pentru rolul secundar din „Game of Thrones” şi al doilea consecutiv. Astfel, Dinklage a primit cele mai multe trofee Emmy la categoria „cel mai bun actor în rol secundar într-un serial-dramă”. În total, el a fost nominalizat de opt ori pentru acest rol. Cel mai bun actor într-o miniserie a fost ales Jharrel Jerome („When They See Us”). La această categorie au mai fost nominalizaţi Mahershala Ali („True Detective”), Benicio Del Toro („Escape at Dannemora”), Hugh Grant („A Very English Scandal”), Jared Harris („Cernobyl”) şi Sam Rockwell („Fosse/ Verdon”). Cea mai bună actriţă într-o miniserie a fost desemnată Michelle Williams („Fosse/Verdon”). Ea s-a impus în faţa actriţelor Amy Adams („Sharp Objects”), Patricia Arquette („Escape at Dannemora”), Joey King („The Act”), Niecy Nash („When They See Us”) şi Aunjanue Ellis („When They See Us”). Arquette a câştigat la categoria „cea mai bună actriţă în rol secundar într-o miniserie sau film de televiziune”, pentru interpretarea din „The Act”, iar omologul masculin a fost Ben Whishaw, pentru rolul din „A Very English Scandal”. Cel mai bun film de televiziune a fost ales „Black Mirror: Bandersnatch” (Netflix), iar emisiunea „Saturday Night Live” a NBC a fost câştigătoarea categoriei „Variety Sketch Series”. Vedetele s-au folosit de timpul alocat discursurilor de mulţumire pentru a milita pentru diverse cauze: drepturile persoanelor transgender, ale femeilor şi prezenţa la vot. Patricia Arquette, Michelle Williams şi RuPaul Charles au fost cei care au abordat subiectele. Cea de-a 71-a ediţie a galei premiilor Primetime Emmy a avut loc, fără o gazdă, la Microsoft Theater din Los Angeles. Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Angela Bassett şi Zendaya s-au numărat printre personalităţile care au înmânat trofee la ceremonia Primetime Emmy de anul acesta.