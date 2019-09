Crimă la Strășeni: Și-a omorât prietenul de pahar în bătaie și l-a abandonat în curtea casei

17:20

„Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones" este serialul cu cele mai multe premii Emmy din istorie, 57, şi cu cele mai multe astfel de trofee pentru un singur sezon, 12, record stabilit în 2015 şi egalat în anul următor. Dacă, duminică, va obţine al patrulea său premiu Emmy pentru cel mai bun serial dramă, va intra într-un club select, alături de producţii precum "Hill Street Blues", "L.A. Law". "The West Wing" şi "Mad Men". Anul acesta, producţia HBO "Game of Thrones" a condus în topul nominalizăril...