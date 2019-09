Deputații au spus cum s-a transformat Republica Moldova la 100 zile ale Guvernului Sandu

20:30

Echinocţiul de toamnă, momentul care marchează începutul toamnei astronomice, cînd noaptea este egală cu ziua, se va produce în acest an luni, 23 septembrie, la ora 10.50.În fiecare an, la începutul ultimei decade a lunii septembrie, în emisfera nordică, are loc echinocţiul de toamnă. Asta înseamnă că, toamna vine şi din punct de vedere astronomic şi bineînţeles "meteorologic". De cele mai mu