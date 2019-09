Vladimir Voronin afirmă că Guvernul vrea să implementeze un proiect al PCRM: Au luat proiectul nostru și l-au redenumit

07:10

La tema plecării oamenilor din Moldova am avut multe polemici cu prieteni din mediul de afaceri și sectorul public. Am observat că unii oameni de afaceri din Chișinău, și nu doar ei, afirmă că nu avem în Chișinău problema exodului. Că există locuri de muncă bine plătite și nu au pe cine angaja. Am altă […]