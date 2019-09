În România s-a încheiat înscrirea candidaților pentru prezidențialele din noiembrie

17:20

Comisia parlamentară de anchetă privind așa-numitul „furt al miliardului” a prezentat lista beneficiarilor finali a creditelor neperformante de la cele trei bănci devalizate (Banca de Economii, Unibank și Banca Socială), așa cum a dedus-o ea din raportul Kroll 2, pus la dispoziția deputaților de Banca Națională.Potrivit analizei făcute de către membrii comisiei, principalul beneficiar al jafului este Vladimir Plahotniuc, inclusiv prin companiile care-i aparțin. „Prime Management, OTIV Prime, Prime TV și Gemenii, sunt câteva dintre companiile care-i aparțin lui Plahotniuc și figurează în raportul Kroll 2”, a declarat Alexandru Slusari, președintele comisiei de anchetă.Al doilea beneficiar este Vladimir Filat, urmat de Ilan Shor și gruparea sa. „Sunt și alte nume cunoscute ca Marina Tauber, Reghina Apostolova, Chiril Lucinschi, Gabriel Stati. În acest document nu am văzut numele soțului Zinaidei Greceanîi”, a mai spus Slusari.Alexandru Slusari a mai spus la o conferința de presă: „Am semnat un acord cu BNM. Sunt două lucruri pe care nu ar trebui să le facem: Să publicăm documentele și să nu pronunțăm niciun nume. Am discutat în comisie și am decis că ne supunem primei condiții, dar referitor la nume, noi unanim am decis că ne asumăm acest risc. Este datoria comisiei. Noi ne asumăm răspunderea politică pentru rostirea acestor nume”.