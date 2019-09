ACCIDENT GROAZNIC în apropiere de Odesa: Cel puțin 9 oameni au murit

00:00

Ion Ceban a mai declarat că are competențele necesare pentru a administra eficient Capitala. ”Am studiile necesare. Am făcut administrație municipală și de stat la cele mai bune școli europene și din Federația Rusă: la Moscova, la Berlin, la Paris, la Londra. Am experiență managerială foarte bună. Am condus instituții și am creat proiecte. Am realizări, începînd de la centrele pentru tineret și terminînd cu terenurile de joacă și multe alte lucruri, în perspectivă de 10 ani. Am condus colective...