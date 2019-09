Vedeta pop americană Taylor Swift şi-a anulat concertul din cadrul unei competiţii hipice australiene

14:15

Primăria municipiului Ungheni a mobilizat sute de cetățeni pentru colectarea deșeurilor din spațiile verzi și locurile publice din tot orașul „pentru a preveni efectele negative ale poluării resurselor de apă, aerului atmosferic și solului cu diverse deșeuri”. Acțiunile de salubrizare și strângere a gunoiului au fost organizate în zonele de locuit și în spațiile publice: curțile blocurilor de locuințe; spațiile adiacente instituțiilor publice și private; spațiile verzi din cele şapte cartiere ale orașului; Parcul Central; Parcul din preajma Palatului de Cultură; Scuarul „Grigore Vieru”; malurile Lacului Delia etc. În capitală, în contextul Zilei Mondiale a Curăţeniei, voluntarii campaniei “Hai, Moldova” au participat la o acțiune de salubrizare a albiei râului Durlești. Tinerii s-au implicat în curățarea acestei zone, considerată de autorităţi „una din cele mai problematice din sectorul Buiucani”. Conform unor date, în Republica Moldova sunt circa 2.500 de locuri neautorizate în care sunt aruncate deșeurile. Specialiștii susțin că numărul acestora este mult mai mare. Pentru a soluționa problema deșeurilor, autoritățile de resort au întreprins mai multe măsuri importante, cum este în curs de implementare Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova 2013-2027, aprobată prin Hotărâre de Guvern. Strategia are drept obiectiv dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru a proteja în mod adecvat mediul şi sănătatea populaţiei, elaborarea cadrului legal şi instituţional necesar pentru a sprijini alinierea treptată a practicilor autohtone de gestionare a deşeurilor la cele ale Uniunii Europene. Aceasta se face prin intermediul unor parteneriate la nivel internaţional, naţional şi local, cu atragerea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea durabilă a sectorului, în conformitate cu necesităţile prioritare, şi într-un ritm accesibil pentru societate. Strategia preconizează stabilirea până în anul 2025 a unui management integrat al deşeurilor, în scopul prevenirii poluării mediului şi utilizării durabile a resurselor naturale. La 23 septembrie, în întreaga lume se sărbătorește ”Ziua Mondială a Curățeniei”. Această zi a fost stabilită în 1993 de către Organizația Națiunilor Unite, în parteneriat cu organizația Clean Up the World. Sărbătoarea are scopul de a inspira și de a îndemna comunitățile să curețe, să îmbunătățească și să protejeze mediul, prin realizarea acțiunilor care pot varia de la igienizarea unor zone, plantarea de arbori și arbuști, curățarea spațiilor verzi și a albiei râurilor la proiecte și campanii care vor contribui la conservarea resurselor naturale.