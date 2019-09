foto | Poliția trage semnal de alarmă: Două persoane au decedat, iar altele 11 au fost traumatizate în urma accidentelor rutiere din ultimele 24 de ore

15:10

Un bărbat s-a înecat după ce și-a cerut iubita în căsătorie de sub apă. Totul s-a întâmplat în Tanzania, unde cei doi se aflau în vacanță. Cuplu era cazat într-o căsuță de lemn, dormitorul aflându-se chiar sub nivelul oceanului. Bărbatul a vrut să își surprindă iubita și a scris mesajul pe o foaie, pe care …