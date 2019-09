Dorin Chirtoacă s-a lansat în campania electorală: „Au semănat minciuni pentru a mă bloca în dezvoltare; Noi îi vom mătura”

„Nu aș fi candidat acum în 2019 dacă aș fi fost lăsat să-mi duc mandatul până la capăt. Dacă nu intrau cei doi braconieri ai RM peste mine. Dodon și Plahotniuc. Însă, am fost arestat ilegal, suspendat din funcție, proiectele au fost înghețate. Au ajuns și au distrus ceea ce a făcut eu cu 10 ani în urmă. Au împuțit lucrurile la propriu. N-au fost în stare nici să mențină ceea ce am făcut eu”, a spus Dorin Chirtoacă. Dorin Chirtoacă a mai menționat că „Eu nu am concurență în aceste alegeri. Fără l...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md