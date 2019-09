Premiile Emmy 2019: Cine sunt marii favoriţi

Serialele „Game of Thrones” şi „Veep” au astăzi ultima şansă de a mai câştiga un premiu Emmy, la gala care va avea loc duminică seară. Anul acesta, categoriile dedicate genului comediei sunt dominate de femei, potrivit Associated Press, citată de agenţia de presă Mediafax. „Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones” este serialul cu cele mai multe […] Articolul Premiile Emmy 2019: Cine sunt marii favoriţi apare prima dată în Cotidianul.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul