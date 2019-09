INTERVIU// Daniel FRUMUSACHI: „Să fiu în Cartea Recordurilor e o mare onoare și o bifă în lista mea de scopuri”

11:40

Actriţa Adriana Bîtcă a recurs la o schimbare majoră şi de aproape un an se află în Marea Britanie, la Londra. Pentru SHOK.md, ea a oferit detalii despre mutare, viaţa de acolo, dar şi despre posibilităţile pe care le are, fiind într-o ţară străină. „Da, am emigrat. E o alegere pe care trebuie să ți-o […]