Jennifer Lopez, vedeta defilării Versace, la Milano

În ciuda avertismentelor oficiale de a nu se grăbi la intrare - anunţate prin intermediul difuzoarelor în engleză, germană şi dialectul bavarez - vizitatorii s-au îmbulzit la porţi pentru a-şi asigura locuri în corturile cu bere. Cu toate acestea, vor trebui să mai aştepte câteva ore până când vor simţi gustul băuturii-vedetă a tradiţionalului festival. Primarul din Munchen, Dieter Reiter, va marca deschiderea evenimentului dând cep primului butoi de bere cu un ciocan mare, la amiază (10:00 GMT). Înainte de deschidere, Reiter a subliniat importanţa de a asigura un "Wiesn" sigur şi paşnic, aşa cum este cunoscut festivalul pe plan local. ''Am un sentiment bun'', a spus el în timp ce făcea turul oficial pentru a vedea stadiul pregătirilor. Mai puţini locuitori din Munchen decât de obicei l-au abordat pentru diverse îngrijorări înainte de eveniment, a spus Reiter. "Aceasta este de bun augur", a comentat el. Se aşteaptă vreme bună la ceremonia de deschidere, când se va auzi strigătul tradiţional O'zapft is! (S-a dat cep!), prin care Reiter anunţă deschiderea butoiului şi începerea celei de-a 186-a ediţii a festivităţilor. Potrivit site-ului oficial, cele şase beri oferite "trebuie să fie preparate cu apă din Munchen luată dintr-o fântână adâncă şi să aibă un conţinut original de must de bere de cel puţin 13,6%, ceea ce le face mai puternice decât berile slabe normale''. Înaintea primului festival de bere din lume s-au făcut rezervări în număr mare şi se anticipează că va fi depăşit numărul vizitatorilor de anul trecut, de 6,3 milioane. "Nu trebuie să fie un an record", a declarat şeful Oktoberfest, Clemens Baumgaertner, atât timp cât este un ''Wiesn de calitate". Festivalul se încheie pe 6 octombrie.