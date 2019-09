Cea mai neagră culoare neagră din lume, descoperită întâmplător de cercetătorii americani

09:20

"Eu am învins califatul. Când am ajuns la putere, califatul era răspândit peste tot. Am învins califatul, reţeaua ISIS (Stat Islamic în Irak şi Siria -n.red.), iar acum avem mii de prizonieri de război, combatanţi ISIS care sunt prizonieri de război, şi le cerem ţărilor din care provin, din Europa, le cerem să ia înapoi aceşti prizonieri de război", a declarat Donald Trump, citat de publicaţia The New York Post, într-o conferinţă de presă organizată alături de premierul Australiei, Scott Morriso...