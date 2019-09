Politolog Ian Lisnevschi despre încălcările codului electoral și startul nereușit a unor candidați la funcția de primar al capitalei

17:10

„Mișcarea de rezistență ACUM a avut un spirit și am crezut că-l vom putem transfera și spre blocul ACUM, dar nu am reușit. Blocul ACUM a fost o construcție politică neordinară. M-am expus critic cu privire la numirile din bloc, la înțelegerile cu PSRM, cel care a fost împotrivă acestei alianței, dar am susținut în totalitate guvernului Maiei Sandu. Consider că am epuizat toate capacitățile de a schimba lucrurile”.Octavian Țâcu și-a anunțat intenția de a candida la funcția de primar al municipiului Chișinău la alegerile locale. Octavian Țâcu Face apel către Andrei Năstase să rămână la Ministerul Afacerilor Interne și să-i ofere împreună cu PPDA șansa de a candida la funcția de primar al Capitalei.