Gigantul informatic american Google susţine că a atins "supremaţie cuantică"

Cursa va fi dată, în mare parte, între trei partide politice majore și două mai mici. Scena politică a Moldovei a suferit modificări semnificative de la căderea fostului partid de guvernare- PD și de la fugă din țara liderului său, Vladimir Plahotniuc. Socialiștii pro-ruși împărt acum puterea cu blocul pro-european ACUM. „După căderea lui Plahotniuc, alegerile locale reprezintă o oportunitate decisivă pentru actualele partide de guvernare de a prelua controlul administrației locale”, a declarat pentru BIRN expertul politic Mihai Isac. La modul general, socialiștii conduc în sondaje, în timp ce cursa pentru locul doi și al treilea va fi între ACUM și PD. Pe de altă parte, două mici partide populiste, Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi și Partidul Ilan Șor, condus de creierul din spatele așa-numitului „furtul miliardului” din sistem bancar al Moldovei între 2012-2014, Ilan Șor, vor exploata nostalgia sovietică în rândul electoratului de stânga. Partidele care invocă reunificarea cu România rămân slabe și fragmentate - fiind incapabile să adune candidați puternici așa cum au fost la alegerile anterioare. Analiștii spun că marea luptă la aceste alegeri locale din R. Moldova va fi între dată între socialiști și democrați, întrucât fostul partid de guvernământ deține peste două treimi din primarii actuali și are încă structuri teritoriale puternice. Tradițional, a menționat Isac, „marele premiu” este controlul Primăriei Chișinău, iar în această cursă, candidatul socialist, Ion Ceban, are șanse foarte mari de câștig. Cu toate acestea, Valeriu Ostalep, vice-ministru de externe în guvernul comunist din 2005 până în 2009 - și acum director al Institutului de Studii Diplomatice, Politice și de Securitate - spune că Andrei Nastase, co-președinte al ACUM, are cele mai mari șanse, deși spune că Ceban este mai calificat pentru acest post. Ion Tăbârță, analist al think tank-ului de la Chișinău, IDIS Viitorul, a declarat pentru BIRN că celălalt co-președinte al ACUM, premierul Maia Sandu, a comis o eroare politică atunci când a refuzat să lase primarii democrați să candideze sub steagul ACUM pentru alegerile locale. El susține că acest lucru i-a aruncat în brațele socialiștilor pe primarilor democrați, care sunt dornici să în înregimenteze în PSRM. Între timp, socialiștii sunt îngrijorați că o posibilă coaliție, după eventuale alegeri anticipate, între ACUM și un PD reformat, fără Plahotniuc și acoliții săi, i-ar putea lăsa pe o poziție slabă. Alegeri locale și mizele mari Deși acestea sunt doar alegeri locale, mizele sunt mari, deoarece rezultatele vor avea un impact clar asupra posibilelor alegeri parlamentare și prezidențialele din 2020. Controlul politic al administrației locale implică controlul asupra resurselor financiare locale importante, iar primarii și alți oficiali locali joacă un rol important în mobilizarea electoratului. "Rezultatul alegerilor locale și evoluția relațiilor dintre blocul ACUM și Partidul Socialist ar putea ajuta la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate", a prezis Isac. El susține că, dacă socialiștii obțin o victorie deplină la nivel local, președintele socialist Igor Dodon va forța alegerile parlamentare anticipate pentru a asigura un control socialist complet asupra Parlamentului și asupra întregului spectru politic. De la începutul lunii august, Dodon și socialiștii săi își împing partenerii proeuropeni din coaliție să semneze un acord. Documentul propus de socialiști este o foaie de parcurs pentru viitoarea coaliție care implică angajamente politice din ambele părți. Dar conține, de asemenea, o cerere cheie de retorică geopolitică cu privire la orientarea extrem de contestată a țării între Est și Vest pentru a fi scoasă de pe arena publică. „Credem că trebuie semnat un nou acord, pentru a înțelege cum mergem mai departe. Vom sprijini această majoritate parlamentară după ce vom determina care sunt pilonii de bază ai acestui guvern ", a spus Dodon după un congres socialist din 21 august. Analiștii din Chișinău consideră că este o mișcare a socialiștilor de a forța ACUM să-și scoată tema de top - despre aspirațiile europene ale Moldovei - din discursul său public - și, de asemenea, le oferă socialiștilor o scuză plauzibilă mai târziu pentru încălcarea pactului cu pro-europenii. „Principalul beneficiar al acestui acord este președintele Dodon, care se poate prezenta ca garant al stabilității politice și își poate asuma toate succesele guvernului fără a plăti costurile politice ale reformelor dureroase ale acestuia”, a spus Isac. În cadrul negocierilor asupra guvernului de coaliție, socialiștii nu au arătat niciun interes să preia niciun minister care necesită reformă, ci doar instituțiile strategice de forță - lăsând ACUM să suporte riscurile politice ale înfăptuirii unor reforme dure. De când a fost semnat pactul de coaliție la jumătatea lunii iunie, Dodon și-a consolidat structurile paralele în jurul administrației sale, folosind diverse „consilii”. Acestea sunt văzute pe scară largă ca o formă de guvernare umbră condusă de președinte, care preia mari dosare executive precum noul contract de livrare a gazelor cu Gazprom, care expiră până la sfârșitul acestui an. Isac susține că socialiștii doresc să-și consolideze controlul asupra principalelor instituții ale statului, în special asupra celor de securitate, obligând ACUM să facă concesii dureroase. „Socialiștii doresc, de asemenea, să ofere un pretext viabil pentru eventualele alegeri anticipate, acuzând ACUM că a încălcat acordul - care nu a fost prezentat publicului sau societății civile pentru analiză”, a adăugat el. Liderii ACUM nu sunt entuziasmați să semneze niciun acord, neîncredând intențiile socialiștilor. „Dacă se dorește, acest acord ar trebui semnat la nivel instituțional - de Parlament, Guvern și Președinție”, a declarat co-președintele ACUM, Nastase, citat de TVR Moldova. Cu toate aceste, PSRM și ACUM au semnat pe 16 septembrie acest document. Miza majoră a acordului este reforma sistemului judiciar, deoarece Moldova este considerată una dintre cele mai grave țări europene pentru corupție. ACUM încă nutrește posibilitatea de a avea un procuror general străin din România vecină, țară care a luptat din greu pentru a face față acestui fenomen în ultimul deceniu. Dar Tabarta a spus că socialiștii „se tem de un procuror general independent, deoarece anumite persoane din rândul socialiștilor, inclusiv Dodon, pot avea probleme cu legea dacă anumite fapte ies la iveală”. El a susținut că acest risc riscă să distrugă imaginea lui Dodon în perioada următoare pentru alegerile prezidențiale din 2020. Între timp, pe 23 august, Dodon l-a invitat provocator pe ministrul rus al Apărării, Sergei Șoigu, la Chișinău să sărbătorească 75 de ani de eliberare a Moldovei de ocupația nazistă - dar și încorporarea Moldovei în Uniunea Sovietică . Această temă este încă foarte sensibilă în Moldova, politicienii marșând în cadrul tuturor alegerilor pe dezbaterea dacă acesta a fost un act de eliberare sau de ocupație. Dodon și ministrul socialist Pavel Voicu au organizat vizita lui Șoigu peste capul premierului Maia Sandu, ceea ce a fost văzut pe scară largă ca un gest de forță înainte de alegerile locale. Până la sfârșitul lunii septembrie, Dodon se așteaptă să-l găzduiască și pe vicepremierul Rusiei, Dmitry Kozak și pe Patriarhul Ortodox rus Kiril. Biserica Ortodoxă a Moldovei, subordonată canonic Moscovei, este un jucător influent la alegeri, în special în zonele rurale, iar clerul ei poate fi mobilizat ca agent electoral pentru a sfătui oamenii să voteze partidele pro-ruse. Bătălia pentru capitală Dar lupta-cheie la aceste alegeri locale rămâne șefia Chișinăului. Situația în acest caz rămâne votatilă, deoarece la ultimele alegeri din iunie 2018, co-liderul ACUM, Năstase, a câștigat cursa, dar nu a putut prelua funcția. În conformitate cu ceea ce mulți au văzut ca o decizie influențată politic de regimul Plahotniuc, instanțele au anulat în mod controversat rezultatele cursei, susținând că legea a fost încălcată. Dreptul lui Nastase de a prelua Primăria Chișinău se află încă în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, CEDO, care a început să judece cazul său la 1 august 2019. În aceste condiții, ACUM a ezitat să dezvăluie dacă Nastase ar fi candidatul său în cursa din Capitală, deși Sandu joi trecută a confirmat că va fi, de fapt, candidatul ACUM. Până să își anunțe oficial intrarea în cursă în ultima zi, pe 19 septembrie, Năstase a lansat o serie de indicii cum că o va face. „Dacă socialiștii câștigă capitala [Chișinău], Moldova este sortită eșecului”, a declarat el anterior pentru o emisiune de pe postul de televiziune N4. Pe de altă parte, socialiștii îl vor arunca din nou pe Ceban în luptă. Deși Nastase l-a bătut anul trecut, acum este văzut ca favorit. Ceban este considerat mâna dreaptă a lui Dodon și un jucător priceput în Primărie, unde a ocupat mulți ani funcția de consilier. De asemenea, este privit cu mari speranțe la Moscova, unde și-a consolidat relațiile în ultimii ani. Ceban a terminat un master în administrație la Moscova în 2009 la Academia Prezidențială a Rusiei de Economie Națională și Administrație Publică și spune că a depus acte pentru un doctorat. „Ceban este supracalificat pentru această funcție [ca primar al Chișinăului]”, a declarat Valeriu Ostalep pentru BIRN. Cu toate acestea, el a spus că scăderea rating-ului socialiștilor în sondajele recente i-ar putea afecta șansele de câștig. „Ceban are o cale liberă pe stânga, dar există o negativitate [publică] față de socialiști care va reflecta asupra lui. Acesta este motivul pentru care cred că Nastase va câștiga ”, a spus el. „Fiecare dintre ei trebuie să aibă o echipă profesionistă în spatele lor”, a adăugat el. Pe de altă parte, Tabarta a spus că, începând cu jumătatea lunii iunie, când a devenit ministru de Interne, Năstase a pierdut puncte în legătură cu diverse incidente legate de gestionarea proastă și nepotismul. „Ceban a devenit mai echilibrat. Este clar și concentrat. În momentul de față, consiliul municipal al Primăriei Chișinău este și în mâinile socialiștilor. Desigur, Ceban ar putea fi învins - dar cred că blocul ACUM are nevoie de sfaturi politice mai bune”, a spus Tăbârță pentru BIRN. Tăbârță a spus că câștigarea din nou a Primăriei îi va oferi Năstase mai multă vizibilitate și putere în următorii patru ani decât se poate aștepta ca ministru într-un guvern nesigur. Cu toate acestea, Isac a declarat pentru BIRN că lipsa unei decizii ferme cu privire la candidatul său din partea ACUM a încurajat speculațiile că Sandu și Nastase ar putea fi dispuși să cedeze controlul asupra Chișinăului în schimbul menținerii guvernului actual. „Rămâne de văzut cum vor exploata socialiștii slăbiciunile evidente ale blocului ACUM”, a spus Isac. Cea de-a treia cale Văzută ca o competiție în doi, lupta pentru Primăria Chișinău a devenit mai interesantă după intrarea în cursă a deputatului Octavian Țîcu pe data de 18 septembrie. „Consider că am epuizat toate capacitățile de a schimba pe interior lucrurile. Mi-am dorit foarte mult ca blocul ACUM să fie o entitate unică, compactă, într-o singură fracțiune […] Atitudinea luată astăzi e determinată și de semnarea acordului temporar dintre PSRM și ACUM. Acordul temporar semnat la 8 iunie nu a fost îndeplinit în totalitate și nu trebuia să fie prelungit printr-un alt acord, pentru că putea să se prelungească”, a spus Țîcu despre motivele intrării sale în cursa electorală. Țîcu va candida în numele Partidului Unității Naționale care militează deschis pentru unirea R. Moldova cu România.