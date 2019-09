video | Peste 98% din energie este regenerabilă, iar mai mult de jumătate din teritoriu a fost împădurit: Țara care a obținut titlul „Campioana Pământului”

17:20

A venit timpul să ne pregătim hainele groase și să aprindem serile focul în sobă. Chiar dacă soarele ne mai mângâie câte puțin, meteorologii spun că acest weekend se vor înregistra primele temperaturi sub 0 grade. Sâmbătă, la nor vor fi până la +17 grade ziua, iar noaptea temperatura va scădea până la -1 grad. … Articolul meteo | Aprinde-ți focul în vatră și ascundeți năsucurile după sobă: Primele temperaturi sub 0 grade din aceasta toamnă se vor înregistra în weekend apare prima dată în ZUGO.