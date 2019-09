Pe 21 septembrie, de Ziua globală a curățeniei, participă la curățarea râulețului Durlești!

13:40

Ieri, frumoasa șatenă a spus „DA” în fața stării civile. Tânăra de 25 de ani s-a căsătorit cu omul de afaceri Vladimir Chopov (39 de ani) acesta este top-manager Gazprom-Media. View this post on Instagram ЗА МУЖЕМ ️ A post shared by Дарья Клюкина (@klyukina_d) on Sep 19, 2019 at 6:15am PDT Daria a publicat […]