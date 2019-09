5 cuvinte care fac minuni dacă ai un copil mofturos la mâncare

05:00

Berbec Astazi se poate sa gasi explicatia pentru comportamentul mai ciudat al partenerului de cuplu; ceva nu este in regula si este bine ca, in sfarsit, reusiti sa gasiti cauza. Incurajati partenerul sa comunice cu voi cat mai deschis. In plan profesional, este important sa gasiti persoane cat mai informate in domeniu; proiectele pe care doriti sa le implementati au nevoie ...