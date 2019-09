Flash-mob: tinerii pledează pentru un sistem educaţional liber de corupţie// FOTO

18:20

PE SCURT Peste 50 de companii autohtone vor participa în această săptămână la cea de-a III-a ediție a expoziției „Republica Moldova Prezintă" din Iași, România. Expoziția se va desfășura în perioada 20 – 22 septembrie, în fața Palatului Culturii din oraşul Iași. Camera de Comerț și Industrie menționează că evenimentul se așteaptă a fi unul […]