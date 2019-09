Echipa nationala de fotbal a Moldovei continua sa cada in clasamentul FIFA. Dupa infrangerile suferite in partidele din preliminariile Euro 2020, tricolorii au mai coborat o pozitie in top si se afla pe locul 172, cu 978 de puncte - VIDEO

