Descinderile de la Aeroport: Au fost efectuate 8 percheziții; Niciunul dintre bănuiți nu și-a recunoscut vina

15:30

Anunțul a fost făcut de Topala, acum câteva minute, pe pagina sa de Facebook. Iurii Topala a scris că: „ Dragi prieteni, am decis să demisionez. Orice început are și un sfârșit și nimeni nu trebuie să fie veșnic în funcțiile publice. Am preluat conducerea CFM într-o perioada dificilă, cu datorii la salarii, angajați nemultumiți, și, mai ales, nemotivați. Tot ce a depins de mine am facut și singurul scop a fost adaptarea CFM la noile condiții economice naționale și internaționale. Cu siguranță au...