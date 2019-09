Directorul CFM, Iurie Topală a demisionat

„Dragi prieteni, am decis să demisionez. Orice început are şi un sfârşit şi nimeni nu trebuie să fie veşnic în funcţiile publice. Am preluat conducerea CFM într-o perioada dificilă, cu datorii la salarii, angajaţi nemultumiţi, şi, mai ales, nemotivaţi. Tot ce a depins de mine am facut şi singurul scop a fost adaptarea CFM la noile condiţii economice naţionale şi internaţionale”, a menţionat Topală.Fostul şef al Căilor Ferate a trecut în revistă şi realizările pe care le-a avut în activitatea sa.„Astăzi, cei care vor succede mandatul meu vor găsi, desigur, un şir de probleme. Dar vor găsi şi soluţiile deja puse în aplicare.

