LIVE de la ședința Parlamentului

20:00

Procurorul General interimar, Dumitru Robu, a solicitat în plenul Parlamentului ridicarea imunității deputaților Petru Jardan și Vladimir Cebotari, în vederea aplicării acțiunilor de urmărire penală, legate de preluarea controlului asupra activelor Aeroportului Internațional Chișinău.Pentru efectuarea investigațiilor pe acest caz, procurorii au pornit mai multe cauze penale în care figurează mai multe persoane, inclusiv deputații Petru Jardan, Vladimir Cebotari, Ilan Șor, precum și alte persoane. Cauzele au fost pornite în prezența temeiurilor rezonabile privind comiterea infracțiunilor prevăzute de Codul penal, în articolele 190 alin. (5), 191 alin. (3), (5), 243 alin. (3) literele a) și b), 327 alin. (3), 328 alin. (3) litere b) și c), dar și în articolul 335 alin. (3). Astfel, investigația are în vizor acțiunile unui grup de persoane din care făcea parte și deputatul Petru Jardan. Acesta, în perioada 2012-2014, atunci când deținea funcția de director interimar al Aeroportului Internațional Chișinău a comis abuz de serviciu, prin faptul că a creat condițiile necesare pentru concesionarea Aeroportului. Mai mult, pe când era membru al Grupului de lucru pentru elaborarea studiului de fezabilitate al acestui parteneriat public-privat, deputatul a acționat în interesul unui grup criminal organizat și a indicat condiții de concesionare în defavoarea statului. Aceasta a inclus și păstrarea taxei de modernizare de 9 euro per pasager la plecare pentru concesionar, dar și necesitatea selectării concesionarului prin concurs închis.În ceea ce privește deputatul Vladimir Cebotari, acesta a deținut, începând din 2013, funcția de Viceministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, atunci când a luat parte la organizarea simulării procedurii de concurs, precum și i-a informat selectiv pe unii potențiali participanți la concursul închis menționat, chiar fără să cunoască dacă aceștia intenționează să facă afaceri în Moldova. Mai exact, în calitate de membru al Comisiei de concurs pentru selectarea concesionarului activelor Aeroportului, acesta a expediat invitații către companiile propuse de către Petru Jardan. De menționat este și faptul că prin votul său la Comisia de concurs, deputatul Vladimir Cebotari a contribuit la obținerea ilegală a activelor financiare de către grupul criminal organizat, în proporții deosebit de mari. Mai mult, acesta a dat dovadă de un comportament dolosiv, și-a folosit distinct și abuziv atribuțiile deținute în organele publice, întreprinderile de stat sau organele colegiale cu drept de decizie, pentru ca în contractul de concesiune să fie inclusă perceperea taxei de modernizare de 9 euro per pasager la plecare, în beneficiul exclusiv al Avia Invest. Astfel, doar în perioada noiembrie 2013 – august 2015, beneficiul nejustificat al Avia Invest, rezultat din perceperea taxei de modernizare, a depășit suma de 285 milioane lei.Prin urmare, după semnarea contractului de concesionare a Aeroportului, în anul 2013, Petru Jardan a devenit administrator al companiei Avia Invest, iar Ilan Șor a devenit președinte al Consiliului de administrare. În aceste noi calități, aceștia au „fructificat”, de comun cu deputatul Vladimir Cebotari și alte persoane, rezultatele schemei criminale pe care au pus-o la cale.Sursa: Procuratura.Md