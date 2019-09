NOI ȘEFI la Moldovagaz. Adrian Lupușor, ales vicepreședinte

12:10

Despre o posibilă colaborare cu Securitatea a lui Traian Băsescu se vorbește de aproape 30 de ani. Astăzi, instanţa ar putea da şi un verdict, scrie Digi24.ro. Curtea de Apel București urmează să stabilească dacă această colaborare a existat sau nu. Acțiunea împotriva fostului președinte a fost deschisă de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități. Aceeași instituție care i-a dat lui Traian Băsescu, de-a lungul timpului, patru decizii de necolaborare. „Niciodată n-am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Abia când mi s-au dat cele două note, colonelul Tudor mi-a zis: Semnează Petrov. Niciodată nu mi s-a dat un nume conspirativ. Eu nu am ştiut că contrainformaţiile militare reprezintă Securitatea. Eu abia dupa Revoluţie am aflat de legatura contrainformaţilor militare. Am crezut că este un serviciu subordonat comandamentului forţelor navale, așa scrie şi pe frontispiciu.