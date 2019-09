(live) Ion Ceban își prezintă programul electoral

11:30

„Creat pentru a fi savurat” este mesajul cu care vinificatorii moldoveni reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară ,,Wine of Moldova. A legend alive” au invitat publicul din România să descopere vinurile, muzica și gastronomia națională. Cea de-a două ediție a Festivalului Vinului Moldovei s-a desfășurat în perioada 14 și 15 septembrie la Lagoo Snagov, situat într-o comună de lângă București. Evenimentul dedicat produsului mândriei naționale de la Snagov, din acest an, vine după ce manifestări similare au avut loc la Cluj și Brașov.