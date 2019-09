Îți place matematica? Participă la „International Youth Math Challenge” și câștigă premii

15:00

,,Creat pentru a fi savurat” este mesajul cu care vinificatorii moldoveni reuniți sub umbrela brandului vinicol de țară ,,Wine of Moldova. A legend alive” au invitat publicul din România să descopere vinurile, muzica și gastronomia națională. Cea de-a două ediție a Festivalului Vinului Moldovei s-a desfășurat în perioada 14 și 15 septembrie la Lagoo Snagov, situat într-o comună de lângă București. Evenimentul dedicat produsului mândriei naționale de la Snagov, din acest an, vine după ce manifestări similare au avut loc la Cluj și Brașov. Articolul (foto) Peste 200 de vinuri, 8 concerte și un covor moldovenesc tradițional de dimensiuni record. În România s-a desfășurat Festivalul Vinului Moldovei apare prima dată în #diez.