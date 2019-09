ISF, UNSAR, PRBAR si UNSICAR participa la conferinta interactiva XPRIMM pe tema Pregatirii Profesionale

15:45

In cadrul campaniei nationale de siguranta si preventie rutiera FII TREAZ LA VOLAN!, o parte dintre mesajele transmise soferilor au vizat regulile de circulatie corecta pe autostrada si recomandarile de siguranta specifice acestui tip de drum, avand in vedere numarul si gravitatea accidentelor care se inregistreaza pe autostrazile din Romania, in pofida numarului modest de kilometri.