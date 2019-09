Judecătorii l-au obligat pe Ilan Șor să prezinte scuze publice unui agent economic

12:10

PE SCURT Un bărbat dintr-un sat al raionului Ialoveni a fost condamnat la 13 ani închisoare, după ce și-a omorât cu o piatră de construcție oaspetele cu care consumase alcool, iar unui oaspete care adormise la el în casă, îi furase banii din buzunar și telefonul acestuia. Potrivit procurorilor, în timp ce consumau băuturi alcoolice […] The post Un bărbat din raionul Ialoveni, condamnat la 13 ani închisoare. Și-a omorât oaspetele cu o piatră appeared first on Moldova.org.