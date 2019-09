Vicepreședintele SUA, Mike Pence, și-a exprimat susținerea deplină pentru Guvernul de la Chișinău

09:00

1. Chişinău, sectorul Buiucani: str. V. Lupu 30, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Fatarilor, Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 3. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: str. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 4. Chişinău, sectorul Centru: str. 31 August 1-15, 2-20, str-la 31 August 1-3, 9, 2-26, Caucaz 1-13, 4-22, str-la 1 Caucaz 1-27, 2-16, Ciuflea 12, Ion Vasilenco 2, 22-36, str-la Stejăreni 1, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. A. Pușkin 16, 16/1, 16/2, 20, 20/1, A. Șciusev 52/1, 55, 62, București 40, 53, 53/1, 57, 59, 63, 65, 9999, M. Eminescu 23-29, 30-38, V. Alecsandri 97, Vlaicu Pîrcălab 17, 23, 23A, 26, 30, 31, 32, 33, în intervalul de timp între 08:45 - 13:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice str. C. Vîrnav 19, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 21, 21/1, 21/2, 25, N. Testimițeanu 29/5, în intervalul de timp între 08:45 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. C. Vîrnav 19/4, 21, 21/2, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Schinoasa-Deal 51, 61-87, 56-90, Sihastrului 79C parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00(1ora) pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 6. Chişinău, sectorul Ciocana: str. A. Russo 18/1, Meșterul Manole 3/2, 6, 8 în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Ginta Latina 11 în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 7. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Bubuieci: str. Boris Glavan, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Plopilor, Plopilor str-la, Popov, Serelor, Şcolii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului str-la, Voluntarilor, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 15:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu: str. Moldova 1 în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 9. Anenii Noi: s. Todirești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 14:00 pentru conectarea clienţilor noi s. Calfa parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cobusca Veche parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Basarabeasca: s. Başcalia: str. 28 Iunie, 31 August 1989, Bessarabscaea, Boris Glavan, Fîntînilor, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu, Bascalia, Sadovaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt , Unirii, Victoria, Viilor, Zelionaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sadaclia: str. Cogîlnic, Grigore Cotovschi, Şcolinaea, Vasile Alecsandri, Voczalinaea, Zelionaia, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Sadaclia: str. 31 August, Fîntînilor parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 11. Cahul: s. Pelinei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Alexandru Ioan Cuza: str. Ștefan Cel Mare parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Colibași: str. Alba Iulia, Ion Creangă, Ivan Zaikin, Mihail Frunze, Nouă , Prietenia , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 10:10 - 17:25 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 12. Cantemir: s. Gotești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cîrpeşti parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Alexandrovca, s. Hîrtop, s. Plopi, s. Taraclia, s. Ţiganca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 13. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Cazaclia: str. Alexandr Puşkin, Cazaclia, Chirov, Comsomoliscaea, Eaneva, Griboedova str-la, Lenin, Miciurin, Mihail Frunze, Mihail Lomonosov, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Dezghingea: str. Lenin, Osipenko, Taras Şevcenco parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 14. Călăraşi: s. Vărzăreștii Noi parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Dereneu, s. Bularda, s. Duma parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 15. Căuşeni: or. Căușeni: str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cîrnăţenii Noi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Opaci: str. Anatolie Roşca, Florilor, Mihail Sadoveanu, Nicolae Sulac, Opaci, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Căinari parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 16. Criuleni: s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 17. Hînceşti: s. Bozieni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sarata Galbenă: str. Grădinilor, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Nikolai Vatutin, Sărata - Galbenă, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 18. Ialoveni: s. Horești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Costeşti parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 17:25 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mileștii Mici parțial, în intervalul de timp între 08:10 - 09:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Cărbuna în intervalul de timp între 14:00 – 15:30, pentru conectarea clienţilor noi 19. Leova: s. Cneazevca: str. Aurora, Cneazevca, Bulgara parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Nisporeni: s. Valea-Trestieni parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Boldureşti parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Cioreşti parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 21. Orhei: s. Peresecina: str. 31 August 1989, Alexandr Puşkin, Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Cosmonauţilor, Docuciaev, Mihai Eminescu, Petru Rareş, Peresecina parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 19:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 22. Străşeni: or. Straşeni: str. 31 August 1989 1 str-la, 31 August 1989 2 str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Valeriu Cupcea, Vasile Alecsandri, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Străşeni: str. 31 August 1989 1 str-la, 31 August 1989 2 str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Valeriu Cupcea, Vasile Alecsandri, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Voinova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Cojuşna: str. Cîmpiilor, Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Sireţcaea, Sîreţului, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sadova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Negrești parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 23. Ştefan Vodă: or. Ştefan-Vodă: str. Alexandru cel Bun, Libertăţii, Livezilor, Molodejnaea, Păcii, Suvorovo, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 15:30 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Palanca: str. Mihai Eminescu, Livezilor, Suvorovo, Cetatea Alba , Palanca parțial, în intervalul de timp între 08:10 - 20:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ermoclia: str. 31 August 1989, Alexandr Puşkin, Alexandru cel Bun, Alexei Şciusev, AVRORA, Brejneva, Calinina, Cauşanscaea, Cauşanschii str-la, Curciatova, Dimitrie Cantemir, Doina, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi, Gurienco, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Maslova, Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Molodejnaea, Naberejnaea, Pădurilor, Pionerscaea, Proletarscaea, Ermoclia, Sadovaea, Semenovscaea, Serghei Lazo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:05 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ermoclia: str. Maxim Gorki, Mihai Eminescu, Pavlov str-la, Pionerscaea, Semenovscaea, Viilor parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 13:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Ermoclia: str. Miciurin parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 15:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Răscaieți: str. 353 Diviziea, Chirov, Biruința, Dneprodzerjinski, Ștefan Cel Mare, Sovetscaea, Sputnica, Răscăieți parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Talmaza: str. Comarova, Constantin Stamati, Cosmonavtov, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Suvorov, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Feşteliţa: str. Valentina Tereş, Pobeda, Grecico, 1 Mai, Alexei Moga parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 24. Taraclia: or. Taraclia: str. Bulgară, Cooperativnaea, Karl Marx, Lenin, Matrosov str-la, Panov, Vasilii Ceapaev, Vasilii Ceapaev str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Balabanu, Serghei Lazo, Stepnaea, Suvorova str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 25. Teleneşti: s. Ciulucani parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Brînzenii Noi, Brînzenii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.