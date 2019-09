Astăzi Igor Dodon va promulga modificările la Legea cu privire la Procuratură

15:50

Un atac militar saudit sau american împotriva Iranului ar declanşa un „război total”, a avertizat, joi, ministrul iranian de Externe, Mohamad Javad Zarif. „Voi face o declaraţie foarte gravă: noi nu vrem un război, noi nu vrem să ne angajăm într-o confruntare militară, dar nu ne vom clinti în apărarea ţării noastre”, a declarat Mohamad Javad Zarif la CNN. Întrebat care ar fi consecinţele unui atac american sau saudit asupra Iranului, şeful diplomaţiei iraniene a răspuns: „un război total”. .@npwcnn: What would be the consequence of an American or Saudi military strike on Iran now? Iran Foreign Minister Javad Zarif: An all-out war. More: https://t.co/iWLRzJdeUn pic.twitter.com/4UXvexYJrE— New Day (@NewDay) 19 septembrie 2019 Ministerul saudit al Apărării, care a prezentat miercuri presei fragmente de drone şi de rachete de croazieră despre care a spus că au fost folosite în atacul de sâmbătă contra a două instalaţii majore aparţinând companiei petroliere saudite Aramco în Arabia Saudită, a declarat că aceste elemente dovedesc „incontestabil” că este vorba despre o agresiune „comandată” de Iran. Secretarul de Stat american Mike Pompeo, care s-a întâlnit miercuri cu prinţul moştenitor Mohammed bin Salman în Arabia Saudită, a apreciat că aceste atacuri constituie un „act de război”. Donald Trump a declarat, la rândul său, că o intrare în război împotriva Iranului ar constitui o opţiune de ultim recurs, dar că există şi alte soluţii.