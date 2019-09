Bloomberg: Moldova apelează la ajutorul FBI pentru a-i aduce în fața justiției pe participanții la furtul miliardului

15:10

Talibanii, care au desfăşurat atacuri aproape zilnic încă de la începutul lunii, au informat că ţinta era o clădire din apropiere, deţinută de departamentul de Informaţii din Guvernul afgan, scrie mediafax.ro. Atacul a avut loc în Qalat, capitala provinciei Zabul, aflată în sudul Afganistanului. Mai multe femei, copii şi membri ai personalului aflaţi în spital au fost răniţi grav în urma exploziei. In Afghanistan, at least 20 people were killed and more than ninety others injured in a powerful s...