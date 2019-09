În căutarea vocațiilor în Sărata Veche. Copiii din sat descoperă robotica, fotografia, culinăritul și lemnăritul

17:10

PE SCURT O tonă de carne de porc fără acte urma să ajungă pe piețele din nordul țării. Producția, în valoare de 80 000 de lei, a fost confiscată în momentul când era transportată spre piețele din Bălți și Florești, în condiții antisanitare, cu mijloace de transport neutilate în acest sens. De asemenea, conducătorii auto […] The post O tonă de carne de porc fără acte, confiscată de oamenii legii. Urma să ajungă pe piețele din nordul țării appeared first on Moldova.org.