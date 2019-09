Deputatul Vladimir Cebotari, lăsat fără imunitate parlamentară

10:40

Doi milionari, unul ceh și altul danez, au făcut front comun cu un fond de investiții din Marea Britanie pentru a prelua grupul Gas Natural Fenosa, care asigură cu energie electrică două treimi din populația Republicii Moldova, se arată într-o anchetă RISE Moldova. Tranzacția, care a provocat discuții și la nivelul Consiliului Suprem de Securitate, nu s-a făcut direct, ci printr-o încrengătură de firme, toate conectate la o entitate din paradisul fiscal cipriot. Trei stăpâni în loc de unul Astfel grupul Fenosa în Republica Moldova are, de fapt, trei stăpâni, iar aceștia au preluat afacerea nu direct, ci prin Joseco Holdings Co. LTD din Cipru și anume această firmă figurează în acte ca unic proprietar al Red Union Fenosa și GNF Furnizare Energie. Partea leului din Joseco, de aproape 69%, i-a revenit holdingului ceh EMMA Capital, prin intermediul Chapalaco LTD din Cipru. Cu puțin peste 10% s-a ales un holding din Danemarca controlat de Hans August Lund - un om de afaceri danez cu active în domeniul financiar, alimentar şi energetic. Iar Duet Private Equity, fondul de investiții britanic care anunțase în aprilie 2019 că va prelua integral afacerea Naturgy în Republica Moldova, s-a mulțumit cu puțin peste 20%. Conexiuni cu oligrahi din Ucraina Potrivit RISE Moldova datele din Registrul companiilor din Cipru arată că Joseco Holdings Co. a fost creată pe 19 octombrie 2018 de către o altă firmă cipriotă - Prontoservus Limited. Aceasta din urmă apare ca asociat la Kviten Solution LTD, o companie tot din Cipru care deține mai multe active în Ucraina și la care beneficiari finali figurează controversatul om de afaceri Serghei Kurchenko și oligarhul ucrainean Serghei Arbuzov, persoane apropiate familiei fostului președinte pro-rus al Ucrainei Viktor Yanukovici. Pe lângă Kviten și Joseco, Prontoservus a mai deținut și compania cipriotă Quickpace LTD, conectată la aceeași doi afaceriști ucraineni. Potrivit unei anchete a Biroului Național Anticorupție din Ucraina, Quickpace a fost implicată într-o schemă prin care erau furați banii din vânzarea gazului extras în Ucraina, prejudiciul fiind estimat la 3 miliarde de hrivne (circa 110 milioane de euro la cursul de azi). De menționat că fondul din Londra deține mai bine de 20% din Joseco prin intermediul Flexana LTD, o companie cipriotă care a fost fondată de aceeași Prontoservus, conectată la oligarhi ucraineni. Duet Private a cumpărat Flexana pe 11 aprilie 2019, exact în ziua când anunțase public despre faptul că va prelua afacerea Naturgy din Republica Moldova. Prețul plătit în Moldova Datele obţinute de RISE Moldova arată că cele două companii au fost vândute pe 1 august 2019, în cadrul a două tranzacţii, și cel puţin una dintre acestea a fost încheiată la Chişinău. E vorba de contractul de vânzare-cumpărare a GNF Furnizare Energie. Dar dacă Naturgy a împuternicit un reprezentant din Spania ca să semneze contractul, apoi compania cipriotă Joseco a apelat la serviciile unui avocat din Chişinău, susține RISE Moldova. Preţul plătit pentru GNF Furnizare Energie a fost de 6,77 milioane euro, sau circa 134 de milioane de lei. Preţul pare mic dacă îl comparăm cu activele de circa 745 milioane de lei (peste 38 milioane de euro) de la începutul acestui an şi cu veniturile din vânzări din 2018 de circa 4,8 miliarde de lei (aproape 245 milioane euro). Astfel, a doua companie ca mărime din Moldova, dacă luăm în calcul cifră de afaceri, a fost vândută la un preţ mai mic de 7 milioane de euro. Pentru comparaţie, doar în anii 2017-2018, GNF Furnizare Energie a obţinut un profit net de 148,3 milioane lei. Prețul pentru 100% din capitalul Red Union Fenosa a fost mai mare - circa 18 milioane de euro, sau puțin peste 357 de milioane de lei. În total circa 491 milioane lie, sau circa 24,8 milioane de euro. Aminitim că atât Naturgy, cât și fondul britanic Duet au menționat un alt preț - de 141 milioane euro, inclusiv dividendele înainte de închidere. Pe de alte parte când anunțase tranzacția de preluare a celor două companii din Republica Moldova, holdingul milionarului ceh prevenise că valoarea ei nu va fi dezvăluită, „conform celor convenite între părți”. Grupul Fenosa în Moldova Red Union Fenosa SA este unul dintre cei doi distribuitori de energie electrică din Republica Moldova şi asigură cu energie două treimi din populația țării, inclusiv capitala Chișinău. Gas Natural Fenosa Furnizare Energie SRL este cel mai mare vânzător de energie electrică din țară. În 2018, compania avea peste 800.000 clienți şi o cifră de afaceri de aproape 5 miliarde lei. Cele două companii sunt succesoarele a trei rețele electrice de distribuție: RED Sud, RED Centru și RE Chișinău, privatizate în 2000 de compania Union Fenosa Internacional SA din Spania la prețul de 25,3 milioane de dolari. În 2008, cele trei rețele electrice de distribuție au fuzionat într-o singură entitate, formând Red Union Fenosa SA. Din 2010, Red Union Fenosa devine parte a grupului internaţional Gas Natural Fenosa, creat în urma fuziunii companiilor Union Fenosa Internacional şi Gas Natural. În 2015, Red Union Fenosa, îndeplinind prevederile legislației, se separă în două companii: Red Union Fenosa - ce se ocupă de distribuția energiei electrice și GNF Furnizare Energie – ce se ocupă cu furnizare ei. În iunie 2018, Gas Natural Fenosa din Spania face rebranding și devine Naturgy Energy Group. Subsidiara sa, Naturgy Inversiones Internacionales SA, a fost unicul acționar al celor două companii din Republica Moldova până în august 2019, când au fost preluate de compania Joseco din Cipru. sursa: mold-street.com