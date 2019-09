Mănânci pe fond nervos? Cum să gestionezi stresul în 4 paşi

09:10

BERBEC Laudele, flateriile, linguşirile – ce plăcute sunt! Stai ca un pisic bine dispus, sub mângierile măiestre ale stăpânei. Nu torci, dar eşti aproape! Fii atent, fiecare Paradis are un şarpe! Este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri de criză trebuie o soluţie de criză. Astăzi trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Amână cu distincţie şi cu berbecească bunăvoinţă orice îţi pare legat de domeniul banilor sau al poziţiei profesionale.TAUR O zi plăcută, mai ales sub aspectul veştilor, noutăţilor pe care le afli. Toate domeniile sunt favorizate, mai puţin cele care ţin de iluziile pe care ţi le faci în relaţiile sentimentale. Astăzi nu scoate nici un ban din buzunar. Cheltuielile facute astazi poti sa le treci direct la pagube. Poti sa te expui in public. Fii, insa, extrem de scurt. O singura fraza este de ajuns si evita decupajul din context.