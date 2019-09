Piața auto în declin, vânzările Dacia în creștere!

16:10

Salonul Auto de la Frankfurt din acest an este unu cu totul special, iar unul dintre motive este că acesta se desfășoară sub spectrul a numeroase proteste organizate de asociațiile Greenpeace și Friens of Earth! Aceștia acuză industria auto că ar avea un rol important în schimbările de climă, care se simt tot mai aspru Articolul Greenpeace și Friends of the Earth protestează la Salonul Auto de la Frankfurt: „Interziceți vânzările de SUV-uri!” apare prima dată în AutoExpert.