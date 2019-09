Sarah Jessica Parker demonstrează că e la fel de stilată ca celebrul personaj din „Sex and the City” (Foto)

Sarah Jessica Parker, celebra actriță care a jucat-o pe Carry în „Sex and the City” știe să se facă remarcată. Viața ei este total diferită de cea a eroinei din serial și totuși au ceva în comun, stilul vestimentar. Este clar că actrița are o pasiune pentru haine și accesorii. Recent actrița a fost fotografiată […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de EA.md