Un nou atentat sângeros în Afganistan: Cel puțin 10 morți și 85 de răniți

16:10

Deputatul Octavian Țicu părăsește Blocul ACUM Platforma DA și PAS. „Am trecut împreună o campanie electorală, în care am călcat glodul mai multo circumscripții și am avut, cred eu, o colaborare frumoasă în Blocul ACUM, care nu s-a păstrat în condițiile guvernării. M-am expus împotriva acordului cu PSRM. (…) Consider că am epuizat toată capacitatea […] Articolul (VIDEO) Octavian Țicu părăsește fracțiunea Blocului ACUM apare prima dată în Cotidianul.